За добу Сили оборони “задвухсотили” 690 окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 139770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3290 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6507 (+7) од,
- артилерійських систем – 2303 (+4) од,
- РСЗВ – 466 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 236 (+2) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0),
- крилаті ракети ‒ 857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 219 (+1).
Дані уточнюються.
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