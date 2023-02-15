Політика

За добу Сили оборони “задвухсотили” 690 окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 139770 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3290 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6507 (+7) од,

артилерійських систем – 2303 (+4) од,

РСЗВ – 466 (+0) од,

засоби ППО ‒ 236 (+2) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0),

крилаті ракети ‒ 857 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 219 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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