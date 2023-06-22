Політика

За добу Сили оборони “задвухсотили” 650 окупантів

22 Червня 2023 08:56
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4013 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3941 (+21) од,
  • РСЗВ – 617 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 376 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 307 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 539 (+0).

Дані уточнюються.


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