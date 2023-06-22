За добу Сили оборони “задвухсотили” 650 окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4013 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од,
- артилерійських систем – 3941 (+21) од,
- РСЗВ – 617 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 376 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 307 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 539 (+0).
Дані уточнюються.