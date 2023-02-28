За добу Сили оборони “відмінусовали” 550 загарбників

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З початку широкомасштабної агресії і по 28.02.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3388 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,
- артилерійських систем – 2383 (+3) од,
- РСЗВ – 478 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
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