Політика

За добу Сили оборони “відмінусовали” 550 загарбників Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З початку широкомасштабної агресії і по 28.02.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3388 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,

артилерійських систем – 2383 (+3) од,

РСЗВ – 478 (+3) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал