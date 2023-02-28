Політика

За добу Сили оборони “відмінусовали” 550 загарбників

28 Лютого 2023 07:42
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабної агресії і по 28.02.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3388 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2383 (+3) од,
  • РСЗВ – 478 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються.


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За добу Сили оборони “відмінусовали” 550 загарбників
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