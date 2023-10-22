Політика

За добу сталося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб

22 Жовтня 2023 09:13
генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби сталося понад 80 бойових зіткнень. Російські війська завдали 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснили 54 обстріли з РСЗВ за позиціями українських військ та населених пунктів, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних жителів, зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура, наголошується в ранковому оперативному зведенні Генштабу.

Крім того, минулої ночі росіяни “завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 і 3 ударні БПЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одна керована авіаційна ракета Х-59 та 3 “шахеди”, повідомив український Генштаб.

Російські авіаційні удари нанесені по 16 населеним пунктам Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зазначається далі.

У свою чергу ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямі, завдають окупаційним військам втрати в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту, зазначається далі.


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