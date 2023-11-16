За добу російське військо втратило 1330 окупантів, – Генштаб

Станом на ранок 16 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 315 620 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1330 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 5388 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 10121 (+17) од,
- артилерійських систем — 7683 (+36) од,
- РСЗВ — 892 (+8) од,
- засоби ППО — 585 (+3) од,
- літаків — 323 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5689 (+14),
- крилаті ракети — 1563 (+1),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10060 (+40) од,
- спеціальна техніка — 1084 (+1)