За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячішими залишаються два напрямки

Розпочалася 1295 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 9 по 10 вересня на фронті зафіксовано 200 боєзіткнень. На Покровському напрямку відбулися 60 боїв, на Новопавлівському — 40, на Лиманському напрямку росіяни здійснили 16 спроб прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаудару по населеному пункту Ольгівка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіабомби та здійснив 222 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі, Зарічне та Торське.

На Сіверському напрямку противник 21 раз атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.

Краматорський, Торецький та Покровський напрямки

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 60 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.

Новопавлівський напрямок

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.