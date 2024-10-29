За добу майже 150 боїв, найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку, – Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Більше третини з них припадає на Курахівський напрямок.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Харківському напрямку відбулося чотири ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.
- На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.
- На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.
- На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець три спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.
- Один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районі населеного пункту Торецьк.
- На Покровському напрямку наші захисники відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.
- На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
- На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити наші позиції неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області.
- На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат.
Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, РСЗВ, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 89 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки окупантів.