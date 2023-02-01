Політика

За добу ліквідовано 920 загарбників – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 128420 (+920) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3209 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6382 (+4) од,

артилерійських систем – 2207 (+10) од,

РСЗВ – 458 (+4) од,

засоби ППО ‒ 221 (+0) од,

літаків – 293 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 200 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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