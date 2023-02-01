За добу ліквідовано 920 загарбників – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 128420 (+920) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3209 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6382 (+4) од,
- артилерійських систем – 2207 (+10) од,
- РСЗВ – 458 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
- літаків – 293 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 200 (+0).
Дані уточнюються.
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