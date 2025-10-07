За день понад 100 боїв: ЗСУ стримують наступи ворога на Покровському й Слобожанському напрямках

Станом на 16:00 7 жовтня в зоні бойових дій зафіксовано 101 бойове зіткнення. Російські війська продовжують активні наступальні дії на кількох напрямках, але Сили оборони утримують позиції та не допускають просування противника вглиб української території. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійського вогню сьогодні постраждали прикордонні громади Чернігівщини та Сумщини — зокрема Янжулівка, Хрінівка, Нововасилівка й Нова Слобода.

Найбільша інтенсивність боїв зберігається на Південно-Слобожанському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбили 16 атак у районах Вовчанська, Тихого, Кам’янки, Красного Першого та інших населених пунктів. Ще чотири бої тривають.

На Покровському напрямку російські сили здійснили 25 спроб прорвати оборону в районах Нового Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного та Покровська. Сили оборони відбили 23 атаки, два бої ще тривають.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 11 штурмів у районах Олександрограда, Новоселівки, Калинівського та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог дев’ять разів намагався наступати поблизу Полтавки та Малинівки.

На Оріхівському — шість атак відбито в районах Плавнів і Степового.

На Придніпровському напрямку тривають запеклі бої — дві атаки ворога вже відбито, ще один бій у процесі.

На інших ділянках фронту — Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Торецькому — противник також намагається прорвати оборону, однак усі його дії безуспішні. На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

Сили оборони продовжують утримувати рубежі, завдаючи втрат противнику та не допускаючи його просування вглиб території України.