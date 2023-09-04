Суспільство

За даними НАЗК, понад 3000 українських посадовців подали декларації щодо майнового стану за минулий тиждень 

4 Вересня 2023 21:29
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корупція

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), минулого тижня понад 3,1 тисячі українських посадовців подали декларації за 2021 та 2022 роки щодо майнового стану.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“Станом на 4 вересня декларації за 2021 рік, згідно з даними НАЗК, подали загалом 400,3 тисячі державних службовців, зокрема 50 народних депутатів (+ 2 за тиждень), п’ятеро міністрів, троє заступників керівника Офісу президента й 35 тисяч 533 посадовців категорії. “А” і “Б” (держслужбовці на керівних посадах, +105 за тиждень)”, — йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначили, що серед тих, хто подав декларації за 2021 рік також – семеро керівників ОВА, 2 тисячі 590 суддів (+ 20 за тиждень) та 10 тисяч 17 прокурорів, слідчих і дізнавачів (+ 42 за тиждень).

“За 2022 рік подали декларації понад 279,1 тисячі осіб. Зокрема, 33 народних депутати (+2 за тиждень), 2 заступники керівника Офісу президента (+1), 4 урядовці та 3 голови ОВА”, — йдеться у повідомленні.

Також у НАЗК зауважили, що очікують ухвалення Верховною радою в цілому законопроекту 9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану та має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій.


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