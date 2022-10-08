За час війни Україна отримала від партнерів близько 20 мільярдів доларів

Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали близько 20 млрд доларів, зокрема 2,7 млрд доларів було отримано від МВФ.

Про це повідомив у Telegram прем’єр Денис Шмигаль.

“МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів! Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року. Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки” – зазначив прем’єр.

Також Шмигаль подякував союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України, і висловив сподівання, що на наступний рік Україна очікує на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7.