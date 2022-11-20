Суспільство

За 270 днів повномасштабної війни РФ випустила по Україні 4700 ракет, – Зеленський

20 Листопада 2022 20:29
10
ракетний удар, зеленський

З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

“Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни”, – розповів президент.

Зеленський також повідомив, що минулого вівторка Росія здійснила майже сто ракетних ударів, внаслідок чого без електроенергії лишилися понад 20 мільйонів людей.

“Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики”, – сказав він.

https://youtu.be/GmyteSKIsU8

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Листопада 2022 10:51
179

Розпочалася евакуація з Херсонської та Миколаївської областей
20 Листопада 2022 19:57
27

У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві – прем’єр
20 Листопада 2022 16:23
48

Вперше в історії: Міністр оборони Нової Зеландії прибув до України
20 Листопада 2022 14:53
50

Черговий обстріл ЗАЕС: окупанти понад 12 разів влучили в об’єкти інфраструктури станції
20 Листопада 2022 13:26
106

Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь
Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил
усі думки