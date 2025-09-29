За 11 тисяч доларів: двоє чоловіків організовували нелегальний перетин кордону до Румунії

На Львівщині правоохоронці викрили двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон до Румунії за 11 тисяч доларів. Про це повідомила поліція Львівської області.

На Львівщині викрили схему переправлення військовозобов’язаних до Румунії / Фото: Нацполіція

Слідство встановило, що 37-річний житель Хмельницької області та 29-річний мешканець Чернівецької області під час дії воєнного стану запропонували організувати «клієнту» перетин кордону поза пунктами пропуску. Вони надали йому інструкції щодо порядку дій, а також планували доставити чоловіка до Чернівецької області, де був прокладений маршрут нелегального переправлення до Румунії.

Фігурантів викрили слідчі поліції Львівщини спільно з оперативниками внутрішньої безпеки СБУ, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.