З російської окупації повернули 11-річного хлопчика

З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного хлопця. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території — у літньої родички неподалік Маріуполя. Мати не мала змоги самотужки переправити дитину на контрольовану урядом України територію.

Поверненням хлопця зайнялися представники Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадською спілкою “Українська мережа за права дитини”. І, зрештою, хлопця вдалося повернути. Зараз вони разом з мамою в безпеці.