Суспільство

З Покровська призначили додатковий евакуаційний потяг
16 Серпня 2024 16:04
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евакуація
Евакуація мешканців Покровська / Фото: Покровська МВА

З Покровська Донецької області вирушить додатковий евакуаційний потяг на західну частину України.

Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація.

“Через загострення безпекової ситуації на Покровському напрямку та задля пришвидшення евакуації місцевих жителів прийнято рішення щодо пошуку додаткових можливостей виїзду залізничним транспортом”, – йдеться у повідомленні.

Потяг вирушить у суботу, 17 серпня, та доправить жителів громади на Рівненщину із подальшим розселенням. Записатись на потяг можна за телефоном контактного центру громади: 080 030 01 01.


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