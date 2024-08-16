З Покровська призначили додатковий евакуаційний потяг

З Покровська Донецької області вирушить додатковий евакуаційний потяг на західну частину України.

Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація.

“Через загострення безпекової ситуації на Покровському напрямку та задля пришвидшення евакуації місцевих жителів прийнято рішення щодо пошуку додаткових можливостей виїзду залізничним транспортом”, – йдеться у повідомленні.

Потяг вирушить у суботу, 17 серпня, та доправить жителів громади на Рівненщину із подальшим розселенням. Записатись на потяг можна за телефоном контактного центру громади: 080 030 01 01.