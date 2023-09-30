Кримінал

З початку широкомасштабної агресії знищено понад 5000 БПЛА окупантів

30 Вересня 2023 09:32
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 278130 (+470) осіб,
  • танків ‒ 4691 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
  • артилерійських систем – 6447(+38) од,
  • РСЗВ – 796 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 932 (+2).

Дані уточнюються.


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