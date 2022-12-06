З початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ збили близько 600 ворожих крилатих ракет

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 06.12.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 92200 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2929 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5905 (+5) од,
- артилерійських систем – 1915 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),
- крилаті ракети ‒ 592 (+61),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
“Дані уточнюються”, – зауважили в Генштабі.
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