Політика

З початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ збили близько 600 ворожих крилатих ракет

6 Грудня 2022 09:21
23
війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 06.12.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 92200 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2929 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5905 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1915 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+61),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

“Дані уточнюються”, – зауважили в Генштабі.


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