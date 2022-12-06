Політика

З початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ збили близько 600 ворожих крилатих ракет Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 06.12. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 92200 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2929 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5905 (+5) од,

артилерійських систем – 1915 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),

крилаті ракети ‒ 592 (+61),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0). “Дані уточнюються”, – зауважили в Генштабі. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал