З початку доби росіяни скинули на Сумщину 20 КАБів – Генштаб

За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 66. Основні зусилля окупанти і далі прикладають на Покровському напрямку, де провели третину від усіх атак на території України.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

Окрім того, окупанти активно діють на Лиманському, Курахівському та Времівському напрямках.

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах Кучерівки, Білокопитового, Студенка та Юнаківки, скинувши при цьому 20 КАБів. Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали ряд населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, серед яких Бачівськ, Їздецьке, Баранівка, Покровка, Миропілля, Шалимівка, Порозок, Бояро-Лежачі, Відродженівське, Тимофіївка, Янжулівка та Михайлове. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши 14 КАБів по Курській області.