З окупованої Луганщини вдалось повернути двох людей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох людей з тимчасово окупованої росіянами Луганської області. Їх евакували на прохання дівчини, яка два роки не бачила свою матір та брата.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

“Нещодавно до однієї з громадських організацій звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати її матір і брата з тимчасово окупованої Луганщини. Самотужки виїхати вони не могли. Дівчина мешкає в Харківській області та вже понад 2 роки не бачила своїх рідних”, – йдеться у повідомленні.

За сприяння волонтерських та громадських організацій вдалось вивезти родичів дівчини з ТОТ. Наразі мати, сестра і брат перебувають на підконтрольній території України.