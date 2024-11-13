З окупації повернулись ще 5 українців 

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути п’ятьох громадян віком від 18 до 89 років.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Особливу стурбованість викликали стан здоров’я двох жінок 68 та 89 років, які потребували термінового лікування, яке було неможливе в умовах окупації. Зараз вони знаходяться в медичних закладах, де отримують необхідну допомогу”, – зазначив Лубінець.

Він також додав, що 18-річній дівчині, яка була повернена з ТОТ, була надана гуманітарна допомога. Іншому чоловіку допомогли відновити документи, а 55-річній жінці забезпечили житло.

“Хочу підкреслити, що завдяки швидким діям Офісу омбудсмена та партнерів нам вдалося організувати безпечний виїзд для всіх членів цієї групи. Однак це лише одна з багатьох подібних історій. Наша мета — допомогти і тим, хто ще потребує допомоги”, – додав Лубінець.