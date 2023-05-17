“З нас досить”. Угорщина блокуватиме подальшу допомогу ЄС Україні – Сійярто

Угорщина заблокує подальшу фінансову допомогу ЄС Україні через, як заявив міністр закордонних справ, «дедалі войовничішу» позицію з боку Києва щодо свого сусіда з Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив у середу, що Угорщина заблокує подальший транш фінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 500 мільйонів євро (542 мільйони доларів) і не захоче підтримувати подальші санкції проти Росії.

«Справедливо сказати, що з нас досить», — сказав він на брифінгу у Відні.

Сійярто перерахував три події, які підкріпили рішення Угорщини. Серед них рішення України додати OTP Bank, найбільшого кредитора Угорщини, до списку, який ганьбить компанії, які продовжують вести бізнес у Росії.

Він також заявив, що Україна обмежує права на освіту етнічних угорців країни. Він вказав на повідомлення Washington Post про те, що президент Володимир Зеленський одного разу говорив про підрив трубопроводу, який постачає нафту з Росії в Угорщину через Україну.

«Я хочу чітко пояснити, що поки Україна тримає OTP у своєму списку міжнародних спонсорів війни, ми не можемо підтримувати рішення, які вимагають нових економічних і фінансових жертв з боку Європейського Союзу та його держав-членів», — сказав Сійярто. «Те саме стосується санкцій».

Угорщина широко розглядається як найближчий партнер Росії в ЄС, навіть після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан зволікав із підтримкою санкцій блоку проти Росії та відмовився приєднатися до інших членів, що допомагають Україні зброєю.

Він також закликав ЄС розглянути можливість скорочення фінансування Києва, що, на думку критиків, схоже на капітуляцію перед агресією Москви, пише Bloomberg.