З майже сотні атак по всій лінії фронту третину відбили на Покровському напрямку: дані Генштабу

Розпочалась 1085 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 95 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч триста обстрілів, з них 174 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2354 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Краснопілля, Чернеччина, Золочів, Ветеринарне, Осиново, Зелений Гай, Ступочки, Дружківка, Катеринівка, Олександро-Шультине, Покровськ, Леонтовичі, Муравка, Гродівка, Звірове, Оріхів, Святопетрівка, Гуляйполе, Омельник, Придніпровське.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку, ворог вісім разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб, а також здійснив 634 артилерійських обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема 29 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.