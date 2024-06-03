Суспільство

З Лиману та шести сіл на Донеччині готують евакуацію дітей 

3 Червня 2024 14:07
евакуація, донецька область

Через погіршення безпекової ситуації у зв’язку з ворожими обстрілами Донецької області вирішено вивезти дітей з міста Лиман та шести сіл.

Про це повідомила Донецька ОВА із посиланням на начальника ОВА Вадима Філашкіна.

«Безпекова ситуація у регіоні за останній тиждень значно погіршилася… З огляду на постійні важкі обстріли, на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС прийняли важливе рішення про евакуацію родин із дітьми з деяких населених пунктів області. Зокрема, необхідно вивезти дітей з Лиману, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в обласній військадміністрації чекають на погодження цього рішення від Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Влада області вкотре закликала населення евакуюйтесь до безпечніших регіонів України. «Перебуваючи в області, ви ризикуєте своїм життям та життями своїх близьких», – наголосили в ОВА.


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