З Лівану по Ізраїлю запустили понад 40 ракет

На півночі Ізраїлю лунала повітряна тривога, військові зафіксували близько 40 пусків з ліванської території.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що деякі з ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони Ізраїлю, а інші впали на відкритій місцевості.

“Раніше сьогодні ввечері система протиповітряної оборони ЦАХАЛу успішно перехопила два ударних БПЛА Хезболли, які перетнули ліванську територію і влетіли на ізраїльську територію. У Рамот-Нафталі пролунали сирени через небезпеку падіння осколків”, – йдеться у повідомленні.