З Лівану по Ізраїлю запустили понад 40 ракет

На півночі Ізраїлю лунала повітряна тривога, військові зафіксували близько 40 пусків з ліванської території.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що деякі з ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони Ізраїлю, а інші впали на відкритій місцевості.

“Раніше сьогодні ввечері система протиповітряної оборони ЦАХАЛу успішно перехопила два ударних БПЛА Хезболли, які перетнули ліванську територію і влетіли на ізраїльську територію. У Рамот-Нафталі пролунали сирени через небезпеку падіння осколків”, – йдеться у повідомленні.

🚨🚨🚨Update: Iranian Proxies in Lebanon launch massive rocket attack!! Rockets and drones Interceptions by the Israeli Iron Dome and MIM-104 “Patriot” Air Defense Batteries over Northern Israel in last few minutes!!!🔥🔥🔥pic.twitter.com/22kDS0jzk1