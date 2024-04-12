Політика

З Лівану по Ізраїлю запустили понад 40 ракет

12 Квітня 2024 21:49
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ізраїль
Залізний купол / Ілюстративне зображення EPA

На півночі Ізраїлю лунала повітряна тривога, військові зафіксували близько 40 пусків з ліванської території.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що деякі з ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони Ізраїлю, а інші впали на відкритій місцевості.

“Раніше сьогодні ввечері система протиповітряної оборони ЦАХАЛу успішно перехопила два ударних БПЛА Хезболли, які перетнули ліванську територію і влетіли на ізраїльську територію. У Рамот-Нафталі пролунали сирени через небезпеку падіння осколків”, – йдеться у повідомленні.


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