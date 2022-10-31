Політика

З Кишинева вигнали російського дипломата

31 Жовтня 2022 18:06
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росія, молдова

Міністерство закордонних справ Молдови в понеділок оголосило одного співробітника посольства Росії персоною нон грата, нише “Європейська правда”.

Рішення про вислання молдовське МЗС довело до посла Росії Олега Васнецова, повідомило відомство.

“Під час було підтверджено, що ракетні обстріли сусідньої країни призводять до подальшої ескалації безпекових ризиків, а громадяни нашої держави дедалі більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни. Було відзначено, що атаки на енергетичну інфраструктуру України також створюють усе більші загрози енергетичній безпеці країни”, – зазначається в повідомленні.

Як наслідок, співробітник посольства РФ у Кишиневі повинен буде залишити територію Молдови. Про кого саме йдеться, не уточнюється.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча. У будинках Наславчі вибило вікна. Постраждалих немає.


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