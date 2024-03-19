Політика

З квітня Україна матиме достатньо боєприпасів – Шмигаль

19 Березня 2024 19:12
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Шмигаль
Денис Шмигаль / getty images

Починаючи з квітня, союзники передадуть достатньо артилерійських снарядів Україні. 

Про це на пресконференції під час візиту до Люксембургу заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє The Guardian.

“Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів для України – ред.), до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту”, – наголосив прем’єр.

Крім того, він зазначив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіуса дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

“Це також дуже важливо, як і артилерійські снаряди для нас”, – підкреслив глава уряду.


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