Суспільство

З Куп’янського району Харківщини посилили евакуацію
14 Жовтня 2024 16:29
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евакуація, Харківщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Влада Харківщини посилила заходи з евакуації населення Куп’янського району через посилення обстрілів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Під час наради за участі очільників Куп’янської РВА та МВА, керівників ГУНП і управління СБУ в області, ГУ ДСНС вирішили посилити заходи з евакуації населення. Ворог продовжує чинити терор проти беззбройних людей і цивільної інфраструктури. Останнім часом спостерігаємо посилення обстрілів з різного виду зброї”, – написав він.

За його даними, наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тис. мешканців, в основному похилого віку. Влада хоче, щоб якомога більше людей виїхали до більш безпечних регіонів, і обіцяє їм підтримку.

“Важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям. Ми забезпечили резерви для тимчасового проживання, гаряче харчування, продовольчі й гігієнічні набори, а також теплий одяг для евакуйованих. Кожному буде наданий супровід”, – запевнив чиновник.


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