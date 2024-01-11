Економіка

З кінця січня почнуться відключення боржників від електропостачання – Yasno

11 Січня 2024 16:55
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електропостачання

Столична компанія-енергопостачальник Yasno планує почати відключення боржників від електроенергії з 29 січня.

Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону, коментуючи скасування Кабміном мораторію на відключення комунальних послуг та нарахування пені населенню.

“Перші відключення почнуться десь 29 січня”, – зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи отримали вже попередження боржники, як це передбачає урядова постанова, він зазначив, що є два типи попереджень.

“Перше – ми називаємо це сповіщення, коли компанія усіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber і чатах, закінчуючи дзвінками до людей, сповіщає про те, що є борг, будь ласка, сплатіть”, – зазначив Коваленко.

Другий тип попередження, за його словами, вже передує безпосередньо відключенню споживача.

“Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час (сплатити борги, – ред.). І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів – для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг”, – зазначив гендиректор Yasno.

За його словами, це не означає, що всі, хто має борги, почнуть отримувати сповіщення з 29 січня.

“Звісно, всім одразу не буде розсилатися попередження. Всім приходять лише сповіщення”, – сказав Коваленко.

“Ми рейтингуємо боржників від найвищого по сумі боргу. А другий критерій – це глибина боргу. Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, які рік і більше”, – додав він.

Сергій Коваленко наголосив, що відключення відбудеться після отримання саме попередження.

“10 днів, і проводиться відключення”, – сказав керівник Yasno.

Він також розповів, як уникнути такого сценарію.

Так, у разі, якщо людини немає на території України, то, за словами Сергія Коваленка, вона може сплатити борг.

“Це не є велика проблема. Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу”, – зазначив він.

“Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити, ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує”, – додав він.

А для того, щоб відновити постачання електроенергії, треба буде сплатити борг.

“Після цього треба буде отримати рахунок на підключення і сплатити. Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання”, – зазначив гендиректор Yasno.


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