Z-канали спростували заяву SHOT щодо авіаудару по лікарні в Купʼянську: там були не українські, а російські солдати

Кремлівський телеграм-канал SHOT заявив про нібито авіаудари по центральній лікарні в Купʼянську, де, за його версією, перебували українські військові та іноземні найманці. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

У публікації SHOT стверджується, що під час бойових дій у Купʼянську частина найманців, яких нібито задіяло українське командування, намагалася сховатися в будівлі лікарні. За твердженням каналу, по об’єкту було завдано комбінованого удару, внаслідок чого будівля майже повністю зруйнована, а люди, які перебували всередині, загинули.

Після цього Z-воєнкор Романов різко розкритикував SHOT, заявивши, що в лікарні переховувалися не українські військові, а оточені російські солдати. За його словами, будівля лікарні перебувала під контролем російських сил, а удари по ній протягом останнього тижня завдав противник. Він також зазначив, що військові, які там знаходилися, були фактично залишені без підтримки.

Інший Z-телеграм-канал «Піонер запаса» повідомив, що за останній тиждень по будівлі центральної районної лікарні та сусідніх об’єктах нібито завдавалися масовані авіаудари, пообіцявши оприлюднити відповідні відео. Раніше цей канал публікував фотографії російських військових, які, за його твердженням, перебували в оточенні в Купʼянську, зазначаючи, що вони продовжують утримувати позиції. Згодом канал повідомив про втрату звʼязку з ними.

Офіційних підтверджень цих заяв з незалежних джерел наразі немає.