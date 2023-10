З 18 жовтня з Ірану офіційно зняли ембарго ООН на продаж ракетної зброї.

Про це повідомив представник Ірану з ядерних питань, заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Алі Багері Кані.

“З 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції Ради безпеки ООН 2231, всі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, та передачі до/з Ісламської Республіки Іран, припиняють свою дію; і Іран більше не підпадає під жодні обмеження в контексті Радбезу”, — написав іранський дипломат.

Резолюція ООН 2231, дія якої припинилася 18 жовтня, була ухвалена 2015 року. Ця резолюція була частиною плану дій щодо санкційного режиму у відповідь на іранську ядерну програму.

Тож відтепер РФ зможе “легально” закуповувати ракетне озброєння в Ірану.

