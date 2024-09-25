Суспільство

З частини Харківщини та Донеччини примусово евакуюють дітей
25 Вересня 2024 17:44
читать на русском →
евакуація
Ілюстративне фото / Суспільне

З деяких населених пунктів Харківщини і Донеччини примусово евакуюють дітей, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На Харківщині налічується 269 дітей з родинами, які проживають у 29 населених пунктах Куп’янського району.

На Донеччині дітей перевезуть у більш безпечні регіони із трьох населених пунктів Волноваського району.

“У більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо”, – повідомили у Мінреінтеграції.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Вересня 2024 18:10

Зеленський виступив на засіданні Генеральній Асамблії ООН: головне
25 Вересня 2024 21:53

Російський удар по Краматорську: постраждали 19 людей, двоє загинули
25 Вересня 2024 21:46

Якщо будуть атаки на українські АЕС, ми повинні будемо втрутитися, – Дуда
25 Вересня 2024 20:26

Путін змінює ядерную доктрину РФ
25 Вересня 2024 19:20

Росія запустила по Україні “Шахед” зі Starlink, – Defense Express
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки