З частини Харківщини та Донеччини примусово евакуюють дітей

З деяких населених пунктів Харківщини і Донеччини примусово евакуюють дітей, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На Харківщині налічується 269 дітей з родинами, які проживають у 29 населених пунктах Куп’янського району.

На Донеччині дітей перевезуть у більш безпечні регіони із трьох населених пунктів Волноваського району.

“У більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо”, – повідомили у Мінреінтеграції.