Суспільство

З 17 липня військовозобов’язані вже не зможуть оновити військово-облікові у ЦНАПах 
17 Липня 2024 10:32
мобілізація, цнап
Ілюстративне фото / AP

З 17 липня 2024 року ЦНАПи більше не будуть оновлювати військово-облікові дані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Зазначається, що дані з 17 липня все ще можна буде оновити у застосунку “Резерв+” та територіальних центрах комплектування, проте це буде неможливо зробити у ЦНАПах.

“Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані”, – заявив речник і додав, що Міністерство оборони ніяк не впливало на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 10:32

З 17 липня військовозобов’язані вже не зможуть оновити військово-облікові у ЦНАПах 
17 Липня 2024 09:21

З 17 липня у всіх чоловіків від 18 до 60 перевірятимуть військовий квиток при виїзді з України 
17 Липня 2024 07:22

Україна може отримати від Греції 32 винищувачі F-16 
16 Липня 2024 20:51

Де українці найчастіше читають новини (опитування)
16 Липня 2024 20:12

Сили оборони відійшли з Кринок на Херсонщині, — Суспільне
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки