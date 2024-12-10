Суспільство

З 12 грудня Покровськ залишиться без газу через наступ окупантів
10 Грудня 2024 15:29
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газ, покровськ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У місті Покровськ на Донеччині з 12 грудня припиняється подача природного газу для населення через загострення ситуації, спричинене російським вторгненням. 

Про це повідомояє Донецькоблгаз у Facebook.

Як зазначає компанія, через інтенсивні бойові дії та постійні обстріли забезпечення жителів міста природним газом стало неможливим. Попри зусилля фахівців, які працювали під обстрілами, значні пошкодження газопроводів у поєднанні з постійними атаками унеможливлюють відновлення газорозподільної системи.

Ми робили все можливе для підтримання газопостачання, але нинішня ситуація змушує нас припинити розподіл природного газу у місті,” — йдеться в повідомленні компанії.

“Донецькоблгаз” закликав мешканців Покровська:

  • Перекрити газові крани на газових приладах та газопроводах до приладів.
  • Жителям приватного сектору рекомендується перекрити запірні пристрої на газопроводах-вводах до будинків.

Контакт-центр для консультацій

Для вирішення питань щодо обліку газу працює контакт-центр компанії за номером: 0-800-100-104.


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