З 10 населених пунктів Куп’янщини лишилось евакуювати 172 дитини — Синєгубов

У рамках примусової евакуації з шести громад Куп’янщини евакуювали 109 дітей з сім’ями. Залишилось вивезти 172 дитини. Обласна адміністрація закликає людей евакуюватися.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“За останні дні з батьками евакуювали 109 дітей. Загалом покинули небезпечні території 78 родин, 27 сім’ям, які цього потребували, надали житло в Харків”, — сказано у повідомленні.

2 листопада координаційний центр Міністерства реінтеграції схвалив рішення про примусову евакуацію з 66 населених пунктів Куп’янщини.

“Куп’янщину обстрілюють фактично щодня, цілодобово. У нас наразі на сьогодні 18 населених пунктів було обстріляно, більшість — це саме цей напрямок”, — заявив Олег Синєгубов.