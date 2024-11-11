Суспільство

З 10 населених пунктів Борівської громади оголосили повну евакуацію
11 Листопада 2024 12:39
читать на русском →
евакуація
Ілюстративне фото / Харківська ОВА

У Харківській області на території Борівської громади оголосили примусову евакуацію всього населення з десяти населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

“Евакуація є примусовою для всіх дорослих, оскільки противник постійно обстрілює наші населені пункти,” — пояснив Синєгубов.

За його словами, з 10 вересня в результаті евакуаційних заходів вже евакуювали в безпечні місця:

  • більше 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина. 
  • 1181 місцевий житель селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей. 

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Листопада 2024 10:53

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу, пошкоджена п’ятиповерхівка
11 Листопада 2024 10:00

У Повітряних силах розповіли, чим війська РФ атакували Україну вночі
11 Листопада 2024 08:53

Сирський підтвердив контрнаступ росіян у Курській області
11 Листопада 2024 07:49

В Україні відзначають другу річницю звільнення Херсона
11 Листопада 2024 07:19

“Укренерго” запроваджує аварійні відключення світла
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки