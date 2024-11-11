З 10 населених пунктів Борівської громади оголосили повну евакуацію

У Харківській області на території Борівської громади оголосили примусову евакуацію всього населення з десяти населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

“Евакуація є примусовою для всіх дорослих, оскільки противник постійно обстрілює наші населені пункти,” — пояснив Синєгубов.

За його словами, з 10 вересня в результаті евакуаційних заходів вже евакуювали в безпечні місця: