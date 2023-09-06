З 1 жовтня скасовується мораторій на перевірки бізнесу – КМУ

Кабінет міністрів схвалив зміни до Податкового Кодексу та Закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

“Законопроєктом запропоновано установити, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України”, – йдеться в повідомленні.

“Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення”, – водночас додали в Мінфіні.