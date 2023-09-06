Економіка

З 1 жовтня скасовується мораторій на перевірки бізнесу – КМУ

6 Вересня 2023 19:24
читать на русском →
бізнес, перевірка

Кабінет міністрів схвалив зміни до Податкового Кодексу та Закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

“Законопроєктом запропоновано установити, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України”, – йдеться в повідомленні.

“Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення”, – водночас додали в Мінфіні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Вересня 2023 18:56

Завершена рятувальна операція у Костянтинівці: загинуло 17 людей
6 Вересня 2023 15:44

Окупанти атакували Костянтинівку: загинуло щонайменше 16 людей
6 Вересня 2023 14:30

Міноборони Румунії підтвердило падіння російського БПЛА на їхню територію
6 Вересня 2023 13:29

Рустема Умєрова призначено міністром оборони України
6 Вересня 2023 12:04

Суд переніс розгляд апеляції Коломойського
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки