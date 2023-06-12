Економіка

З 1 липня тарифи на розподіл газу для Харківщини становитимуть майже 2 грн. за куб. метр

12 Червня 2023 18:43
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тарифи, газ

Дочірня компанія НАК “Нафтогаз України” – ТОВ “Газорозподільні мережі України” (“Газмережі”), подала на затвердження до НКРЕКП тариф на розподіл газу для Харківської області, що на чверть вищий за тарифи, встановлені для Дніпропетровської та Кіровоградської областей, пише ЕП.

Це випливає з документа, оприлюдненого на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з документом, тариф на розподіл газу для Харківської філії “Газмережі” з 1 липня цього року буде встановлений на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць.

При цьому, наприкінці грудня 2022 року НКРЕКП схвалила рішення про встановлення тарифу на розподіл газу для Кропивницької філії “Газмережі” – на рівні 1,49 грн/куб. м на місяць.

У травні НКРЕКП встановила тариф на розподіл природного газу для Дніпровській філії “Газмережі” – також на рівні 1,49 грн/куб. м на місяць.


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