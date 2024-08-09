Зʼявились супутникові знімки знищеного складу БК на аеродромі у Ліпецку

Вночі 9 серпня ударні безпілотники уразили російський військовий аеродром на околиці Липецька. На території авіабази розпочалася масштабна пожежа та вибухи на складі авіаційних боєприпасів.

Як повідомили у Генштабі, в ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.

Відомо, що на аеродромі “Липецьк” базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються

OSINT-аналітик MT Anderson опублікував у соцмережі Х супутникові знімки знищеного складу БК на аеродромі.