Суспільство

Зʼявились супутникові знімки знищеного складу БК на аеродромі у Ліпецку
9 Серпня 2024 19:31
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Вночі 9 серпня ударні безпілотники уразили російський військовий аеродром на околиці Липецька. На території авіабази розпочалася масштабна пожежа та вибухи на складі авіаційних боєприпасів.

Як повідомили у Генштабі, в ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.

Відомо, що на аеродромі “Липецьк” базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються

OSINT-аналітик MT Anderson опублікував у соцмережі Х супутникові знімки знищеного складу БК на аеродромі.

Знищений склад БК на аеродромі у Ліпецку, РФ / X/MT_Anderson

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