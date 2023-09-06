Юсов заявив, що розвідці потрібен час для підтвердження смерті Пригожина

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що у відомстві не можуть на 100% підтвердити смерть ватажка “вагнерівців” Євгенія Пригожина.

Про це Юсов заявив в інтерв’ю Укрінформ.

Юсов зазначив, що українська розвідка наразі може підтвердити загибель заступника Пригожина – Дмитра Уткіна та ще деяких пасажирів. Втім щодо Пригожина варто зачекати ще деякий час, щоб оперувати підтвердженими фактами.

“Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно”.