Юридична підтримка військових. Найпоширеніші питання

За даними Мін’юсту з початку широкомасштабного вторгнення понад 10 тисяч українців (на 1 червня 2023 р.) бажали отримати юридичну допомогу. Частіше всього громадян цікавили питання так чи інакше пов’язані з бойовими діями, або введенням воєнного стану.

За даними юридичного маркетплейсу “Консультант” consultant.net.ua, окремо тут виділяються питання від військових або їх родичів.

Нижче ми розглянемо два питання та алгоритм дій при їх виникненні: це відпустка за станом здоров’я військовослужбовцям та питання щодо процедури виплати компенсації родичам загиблих воїнів.

Відпустка за станом здоров’я

Власне кажучи, сам алгоритм отримання відпустки за станом здоров’я, в тому числі за рішенням ЛВК, детально прописан у численних довідниках для службовців. Як показує практика юристів “Консультанту” consultant.net.ua, чи не вирішальне значення в цих випадках має командир. Справа в тім, що він має право дозволити меншу кількість днів відпустки, ніж вказано у висновку Військово-лікарської комісії.

В цих випадках без консультацій або втручання юристів буде складно довести своє законне право на відпочинок після поранення або травми.

Іще один момент. Майте на увазі – 30-денна відпустка за рішенням ЛВК може бути продовжена за її ж рішенням. Але і тут останнє слово за командиром. Саме він має затвердити рапорт військовослужбовця та видати відпускний квиток.

У будь якому разі варто проконсультуватися з юристами. Наприклад, на сайті юридичного маркетплейсу “Консультант” consultant.net.ua вказаний безкоштовний номер телефону за яким можно отримати поради і консультації. А у разі чого, юристи “Консультанту” зможуть захистити права військового у судових інстанціях.

Виплати за загиблого військового. Як їх отримати

Це найболючіша і, будемо чесними, найскандальніша тема сьогодення.

Як відомо, сім’я кожного військовослужбовця, що загинув під час війни, може отримати одноразову компенсацію від держави.

Юридична компанія “Приходько та Партнери” надала нам пояснення стосовно тих, хто має право на цю виплату, яка процедура виплати 15 млн грн родичам загиблих військових та яким чином відбувається нарахування цих коштів.

На перший погляд правила прості і прозорі: алгоритм дій крок за кроком описаний на сайті “Приходько та Партнери” prikhodko.com.ua, надано вичерпний перелік необхідних документі. Але.

У документах, які регулюють виплати одноразової допомоги родичам загиблих воїнів, є що називається “міна сповільненої дії”.

Мова йде про перелік осіб, які мають право на “гробові”. Поряд з близькими родичами та утримувачами на 15 млн. гривень претендують “члени сім’ї” загиблого. Хто це? Українське законодавство не дає чіткого визначення цього поняття і саме тут розпочинаються дуже неприємні речі, скандали, сварки.

Як приклад, мабуть пам’ятаєте нещодавнє бурхливе обговорення у соцмережах скандалу стосовно дівчини Героя України, який загинув у боях за Бахмут. Вона подала до суду намагаючись довести факт спільного проживання, аби, як кажуть, довести своє право на спадок Героя.

На практиці перебування у цивільному шлюбі непросто довести, підтверджують юристи компанії “Приходько та Партнери”, тому рекомендують звертатися до суду.