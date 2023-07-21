Суспільство

Юрій Ігнат дав відповідь, чи атакуватиме ворог українську енергетику восени

21 Липня 2023 10:50
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Ігнат, енергетика

Восени армія РФ може розпочати обстріли об’єктів енергетики не лише крилатими ракетами, але й дронами-камікадзе.

Таку думку висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Ігната, Росія продовжує нарощувати виробництво “Ланцетів”, які завдають шкоди нашим засобам ППО та б’ють по військовій техніці.

“Крім того, вони хочуть збирати в себе “Шахеди”. Я не кажу про якесь виробництво з нуля – ми розуміємо, що буде постачання якихось запчастин, можливо, якісь з них будуть робити в себе, а решта – отримувати через Іран. Тому далекобійна високоточна зброя буде нарощуватися противником”, – зазначив Ігнат.

Він додає, що  виробництво ракет теж триває. 


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