Юрген Клінсманн очолив збірну Південної Кореї з футболу

Німецький фахівець Юрген Клінсманн обійняв посаду головного тренера збірної Південної Кореї, повідомляється на сайті Корейської футбольної асоціації.

Угода діятиме до закінчення чемпіонату світу-2026.

Заробітна плата 58-річного Клінсманна не розголошується за згодою сторін, тренерський штаб буде сформовано пізніше. Очікується, що дебют Клінсманна на посаді головного тренера збірної Південної Кореї припаде на товариську гру проти національної команди Колумбії 24 березня.

“Я дуже щасливий і для мене велика честь бути головним тренером збірної Кореї з футболу. Я чудово розумію, що збірна Кореї протягом тривалого часу постійно розвивається і дає результати. Для мене велика честь йти стопами великих тренерів, які керували збірною Кореї, від Гуса Хіддінка до Паулу Бенту. Зроблю все можливе, щоб досягти успішних результатів на майбутньому Кубку Азії та чемпіонаті світу 2026 року”, – сказав Клінсманн.

Клінсманн раніше тренував мюнхенську “Баварію”, а також збірні Німеччини та США. З німецькою національною командою він виграв бронзу ЧС-2006 та Кубок конфедерацій 2005 року, зі збірною США – Кубок КОНКАКАФ у 2013 році.

Як гравець він виступав за “Штутгарт”, “Інтер”, “Монако”, “Тоттенхем”, “Баварію” та “Сампдорію”. Кар’єру гравця він завершив у США у складі клубу “Ориндж Каунті”.

Разом зі збірною Німеччини, будучи гравцем, він став чемпіоном світу у 1990 році та виграв чемпіонат Європи у 1996 році.