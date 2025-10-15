Юлія Стародубцева завершила виступи в Нінбо після рекордного за тривалістю матчу

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступи на турнірі WTA 500 у китайському Нінбо, поступившись у 1/8 фіналу Белінді Бенчич зі Швейцарії. Матч тривав рекордні для українки 3 години 32 хвилини.

Юлія Стародубцева програла Белінді Бенчич у матчі 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Нінбо — 5:7, 6:4, 7:5. Поєдинок тривав 3 години 32 хвилини, що стало рекордом за тривалістю в кар’єрі української тенісистки.

Перед цим Стародубцева пройшла два кола кваліфікації: у двох сетах обіграла австралійку Прісциллу Хон (95-та у світовому рейтингу), а потім перемогла німкеню Тамару Корпач. У першому колі основної сітки українка здолала Юлію Путінцеву з Казахстану, перервавши серію з шести поразок у стартових матчах турнірів WTA.

У зустрічі з Бенчич Стародубцева виграла перший сет — 7:5, поступилася у другому — 4:6, а в третьому після медичного тайм-ауту через травму ноги не змогла втримати перевагу, програвши вирішальний сет — 5:7.

Попередній найдовший матч у кар’єрі Юлії відбувся у 2025 році на турнірі в Мадриді, де вона грала з француженкою Ельзою Жакемо — 3 години 24 хвилини.

На турнірі WTA у Нінбо в основній сітці також виступає українка Даяна Ястремська, яка у стартовому матчі перемогла 24-ту ракетку світу Вікторію Мбоко з Канади. Еліна Світоліна та Марта Костюк достроково завершили сезон-2025.