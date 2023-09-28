Суспільство

Иран предположительно передаст ракеты Москве -ISW

28 Вересня 2023 09:35
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ракети, росія, іран

Иран может договориться с РФ о передаче ракет после окончания действия резолюции Совбеза ООН 2231, что запрещает ему заключать такие соглашения 18 октября.

Об этом сообщает ISW.

“Высокопоставленные иранские и российские военные чиновники инспектировали иранское современное обычное оружие в Москве и Тегеране в августе и сентябре 2023 года и могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет по истечении срока действия ракетных ограничений ООН 18 октября”, – говорится в сообщении.
РФ стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил стенд Ирана на военной выставке в Москве в августе, во время которой иранские официальные лица продемонстрировали ему разные иранские ракетные системы, включая Zolfaghar.

19 сентября Шойгу посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР.

Шойгу также обсудил истечение срока действия ракетных ограничений резолюции Совета безопасности ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 – это резолюция, которая одобряет ядерное соглашение с Ираном 2015 года, приостановившее действие санкций ООН, связанных с ядерным оружием и установившее даты прекращения действия санкций против Ирана, связанных с ракетами и другими вооружениями.


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