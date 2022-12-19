Интернет для бизнеса: какой IP использовать – динамический или статический?

Статический IP-адрес — это IP-адрес, который не меняется, что логично. С другой стороны, динамический IP-адрес – активен только в течение определенного периода времени до истечения срока его действия. В этой статье мы рассмотрим, когда используется каждый тип IP-адреса, при чем здесь интернет для бизнеса и что необходимо знать о них.

Что такое IP?

IP означает интернет-протокол. IP-адрес — это номер, присвоенный каждому устройству в сети, чтобы их можно было легко отличить и чтобы они могли легко общаться друг с другом. Мы используем слова, чтобы найти определенные веб-сайты, но там, за кулисами, у интернет-провайдера https://www.briz.ua/ эти слова «переводятся» в числа, в тот самый IP-адрес веб-сайта.

Наши устройства используют IP-адреса для подключения к Интернету, но каждое устройство будет использовать разные IP-адреса в зависимости от того, где вы работаете или просматриваете веб-страницы. Например, в домашнем офисе поставщик услуг Интернета (ISP), вероятно, назначит IP-адрес. Но если вы возьмете свой ноутбук и сядете в где-нибудь в кафе, оно назначит вашему устройству IP-адрес при подключении к сети Wi-Fi. Когда вы вернетесь домой, вы снова получите прежний IP-адрес.

В чем разница между статическим и динамическим IP-адресом?

В то время как статические IP-адреса остаются связанными с устройством до тех пор, пока система поддерживается, динамический IP-адрес будет меняться по истечении срока его действия, что обычно происходит каждые 24 часа или с множителем 24.

Ваш статический IP-адрес изменится только тогда, когда вы внесете радикальные изменения в сетевую архитектуру или при прекращении использования устройства. Они обычно назначаются интернет-провайдером, но купить статический ip – тоже не проблема, тем более, он отлично подходит для ситуаций, когда вам всегда нужен один и тот же IP-адрес.

К таким случаям относятся следующее:

Удаленный доступ: Ваши технические специалисты захотят иметь удаленный доступ к вашему устройству из любого места. Вы можете сделать это, используя IP-адрес. Так что, если ваш IP-адрес постоянно меняется, вам нужно автоматическое обновление или запатентованная технология, чтобы легко предоставлять удаленный доступ.

Службы геолокации: если вы хотите, чтобы веб-сайт мог распознавать ваше устройство, даже если вы меняете местоположение, статические IP-адреса могут быть очень полезными. Подумайте, например, о приложениях для знакомств, где веб-сайт должен уметь распознавать пользователей и их местоположение, чтобы находить совпадения поблизости. Статические IP-адреса дают здесь более точные данные, если местоположение имеет значение.

Хостинг серверов. Статические IP-адреса в основном используются для размещения веб-серверов, почтовых серверов или серверов любого другого типа. Это облегчает пользователям поиск IP-адреса в DNS. В частности, более простая настройка и поддержка DNS являются другими преимуществами использования статических IP-адресов.

Со всеми этими преимуществами вам может быть интересно, зачем тогда динамические IP-адреса?

Этому есть две причины: стоимость и безопасность. В то время как статические IP-адреса обычно используются для предприятий и серверов, отдельные пользователи и клиентское оборудование в основном полагаются на динамические IP-адреса. Они назначаются интернет-провайдером, но на этот раз серверами протокола динамической конфигурации хоста (DHCP).