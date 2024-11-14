Їх призначають на штурмові посади:  Гончаренко обурився переведенню фахових медиків з військових шпиталів у піхоту

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко заявив, що кваліфікованих медиків переводять із військових шпиталів на бойові посади в піхоті.

Про це він написав у Telegram.

“Людей, які щодня виконують складні операції та рятують життя нашим військовим, призначають на штурмові посади”, – зазначив депутат.

За його словами, через, ймовірно, невдало проведену мобілізацію, Україна змушена відправляти на фронт медиків без належної підготовки для бойових завдань.

“Медики – це не просто військова одиниця, а перша лінія допомоги та шанс на виживання для кожного солдата”, – підкреслив Гончаренко.