Євросоюз зніме санкції із Сирії

Міністри закордонних справ ЄС погодили дорожню карту зняття санкцій із Сирії, повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Каллас підкреслила, що Євросоюз прагне діяти швидко в питанні зняття санкцій, але попередила, що рішення можуть переглянути, якщо нова влада країни «зробить неправильні кроки».

Каллас не уточнила, які саме санкції буде знято насамперед.

Reuters із посиланням на джерела напередодні писав, що план передбачає зняття обмежень з авіакомпаній, включно з державною Syrian Arab Airlines, і перегляд заборони на експорт нафти.

Євросоюз почав запроваджувати санкції проти Сирії у 2012 році, незабаром після того, як протистояння між режимом Башара Асада і повстанськими угрупованнями вилилося в повномасштабну громадянську війну.

Санкції, в основному, запроваджували проти урядових і військових структур. Вони передбачали заморожування активів у Європі, а також обмеження на інвестиції та купівлю нафти.