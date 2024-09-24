Євросоюз змінює правила перетину зовнішніх кордонів для іноземців

З 10 листопада ЄС змінює правила щодо перетину кордону для іноземців. З введенням нової системи в’їзду змінюється підхід до перевірки документів. Нові положення торкнуться й українців, повідомляє RFI.

Нова IT-система на кордонах країн Євросоюзу, під назвою EES (Entry/Exit System) автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосується всіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.

Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані особи, яка перетинає кордон, і зберігатиме їх протягом трьох років. Штампи в паспорт при перевірці документів більше не ставитимуть, а реєстрація буде здійснюватися автоматично через термінали самообслуговування. Система не стосуватиметься власників посвідки на постійне проживання (ПМЖ) в країнах ЄС, а також тих, хто має довгострокові візи.

У особи, яка вперше перетинає кордон, візьмуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. Дітям до 12 років відбитки не скануватимуть. Особам, які відмовляться від здачі біометрії, в’їзд буде заборонено.

Дані проїзних документів та інша персональна інформація, включаючи дати в’їзду та виїзду, будуть зібрані та зареєстровані в системі в електронному вигляді. Якщо термін перебування в країні ЄС, де використовується EES, буде перевищений, або у випадку відмови у в’їзді система ідентифікує і запише цю інформацію.

Передбачається, що нова система спростить перетин кордонів, посилить безпеку завдяки використанню біометричних документів, а також допоможе запобігти використанню підроблених паспортів і протидіяти нелегальній міграції.