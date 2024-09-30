Політика

Євросоюз розробляє новий вид санкцій проти РФ
30 Вересня 2024 12:29
читать на русском →

Євросоюз планує запровадити тематичний режим санкцій проти РФ. Як повідомив журналіст “Радіо Свободи” Рікард Юзвяк, новий санкційний режим присвячений гібридним загрозам з боку Москви.

“Посли ЄС у середу узгодять нови тематичний режим санкцій, спрямований на російські гібридні загрози. Він буде офіційно оформлений наступного тижня. Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому. Угорщина спочатку хотіла запровадити загальний режим санкцій, але врешті-решт погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах”, – написав він у соцмережі Х.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Вересня 2024 11:33

Отримання російського паспорта на окупованих територіях: які наслідки очікують українців
30 Вересня 2024 12:14

Bloomberg: Припинення вогню в Україні може принести більше шкоди, ніж користі
30 Вересня 2024 09:56

Правоохоронці України та Чехії викрили шахраїв, які ошукали громадян ЄС на майже 56 млн грн
30 Вересня 2024 09:07

Частину України накрила пилова буря
30 Вересня 2024 08:50

Сили ППО збили понад 60 “шахедів” та одну авіаційну ракету
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки