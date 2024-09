Євросоюз розробляє новий вид санкцій проти РФ

Євросоюз планує запровадити тематичний режим санкцій проти РФ. Як повідомив журналіст “Радіо Свободи” Рікард Юзвяк, новий санкційний режим присвячений гібридним загрозам з боку Москви.

“Посли ЄС у середу узгодять нови тематичний режим санкцій, спрямований на російські гібридні загрози. Він буде офіційно оформлений наступного тижня. Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому. Угорщина спочатку хотіла запровадити загальний режим санкцій, але врешті-решт погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах”, – написав він у соцмережі Х.

EU ambassadors will on Wednesday agree on a new 🇪🇺thematic sanctions regime targeting 🇷🇺 hybrid threats. will be formalized next week. No names yet but will be added in future.🇭🇺 initially wanted a general sanctions regime but in the end agreed that it will focus on 🇷🇺 threats