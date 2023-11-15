Політика

Євросоюз представив 12-й пакет санкцій проти РФ

15 Листопада 2023 18:22
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єс, рф, санкції

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель разом із Європейською комісією в середу представили державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє”Європейська правда“, яка цитує заяву Борреля

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також “інших важливих економічних операторів”.

Окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове “перевиховання” українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.

Інших подробиць у заяві європейських відомств не наводиться.


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